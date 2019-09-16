Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 16 сентября, укрепил официальный курс гривны на 12 копеек - до 24,7107 грн за доллар против 24,8312 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,4189 грн против 27,2224 грн накануне.