Глава Минфина представит бюджет в Раде 20 сентября

Министр финансов Украины Оксана Маркарова представит в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 год в пятницу, 20 сентября, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Касательно „часа вопросов“ к правительству. Хотел бы всех поздравить. Нам поступил проект бюджета вчера в Верховную Раду Украины. И я уверен, что в пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Сергеевна Маркарова будет представлять бюджет в Верховной Раде Украины. Думаю, это компенсирует „час вопросов“ к правительству», — сказал Разумков на заседании согласительного совета парламента в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Согласно календарному плану, на минувшей и нынешней пленарных неделях не предусмотрен «час вопросов» к правительству, который традиционно проходит в пленарную пятницу.

15 сентября проект закона (№ 2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента. Текст документа в настоящее время отсутствует.