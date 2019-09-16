Глава Минфина представит бюджет в Раде 20 сентября

Министр финансов Украины Оксана Маркарова представит в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 год в пятницу, 20 сентября, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.
«Касательно „часа вопросов“ к правительству. Хотел бы всех поздравить. Нам поступил проект бюджета вчера в Верховную Раду Украины. И я уверен, что в пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Сергеевна Маркарова будет представлять бюджет в Верховной Раде Украины. Думаю, это компенсирует „час вопросов“ к правительству», — сказал Разумков на заседании согласительного совета парламента в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Согласно календарному плану, на минувшей и нынешней пленарных неделях не предусмотрен «час вопросов» к правительству, который традиционно проходит в пленарную пятницу.
15 сентября проект закона (№ 2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента. Текст документа в настоящее время отсутствует.
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