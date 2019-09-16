НБУ ожидает подписания новой программы с МВФ до конца года

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует подписание новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ) до конца года, сообщила первый заместитель НБУ Екатерина Рожкова.

«Мы действительно ожидаем, что до конца года программа будет подписана», — сказала она журналистам в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о параметрах программы, она сообщила, что программа может быть трехлетней.

«Касательно объемов (программы), то здесь важно понимать сколько нам нужно, а это мы сможем более четко сказать, когда поработаем с проектом (государственного) бюджета», — добавила Рожкова.

Как ранее сообщалось со ссылкой на прогнозы Нацбанка Украины, объем программы расширенного финансирования с МВФ может составить от $5 млрд до $10 млрд.

Как сообщили СМИ, в настоящее время обсуждается объем программы ближе к нижней границе этого диапазона.

Как сообщалось со ссылкой на представителя Фонда Джерри Райса, миссия МВФ, прибывшая в Киев 11 сентября, планирует работать до 26 сентября или около этой даты, и по итогам работы миссии ожидается коммюнике.