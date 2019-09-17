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В Молдове задержаны два депутата парламента, подозреваемые в причастности к хищению $1 млрд из банков страны

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В Молдове задержаны два депутата парламента, подозреваемые в причастности к хищению $1 млрд из банков страны

Полиция задержала на 72 часа двух депутатов парламента Молдавии от фракции партии «Шора» Марину Таубер и Регину Апостолову, сообщила во вторник «Интерфаксу» пресс-секретарь Национального Центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Анжела Старинская.

«Они были помещены на 72 часа в следственный изолятор НЦБК. Прокуроры обратились во вторник в суд для получения санкции на арест задержанных», — сказала Старинская.

Она уточнила, что задержание было произведено накануне во время несанкционированного митинга в городе Оргеев.

Старинская подтвердила сообщения ряда СМИ о том, что в понедельник вечером Апостоловой стало плохо, к ней вызвали скорую помощь. По рекомендации врачей, депутата госпитализировали в одну из кишиневских больниц, где она содержится под охраной сотрудников НЦБК.

Как сообщалось, накануне вечером 56 депутатов (из 101) от парламентского большинства проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с Апостоловой и Таубер.

С запросом о снятии депутатской неприкосновенности в парламент обратился и.о. генпрокурора Дмитрий Робу. Он объяснил депутатам, что Апостолова и Таубер, начиная с 17 августа 2012, года участвовали в преступных действиях, которые привели к краже миллиарда долларов из трех молдавских банков.

В августе парламент уже снял депутатскую неприкосновенность с лидера партии Шора — Илана Шора. Он объявлен в международный розыск.

Известный молдавский предприниматель Илан Шор был мэром третьего по величине в стране города Оргеев и председателем Совета директоров «Bаncа de Economii» («Сберегательный банк») и одним из основных акционеров этого банка и двух других — «Banca Sociala» и «Unibank».

В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около 1 млрд долларов, что составляло более 20% ВВП Молдавии. В июне 2017 года Илан Шор был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения, но он до сих пор остается на свободе, так как решение суда вступает в силу после рассмотрения в Апелляционной палате.

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Вечером 14 июня 2019 года, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию, Плахотнюк, Шор и их ближайшее окружение покинули Молдавию. МВД предполагает, что Плахотнюк находится в США, а Шор — в Израиле.

Апостолова и Таубер были акционерами указанных банков и входили в ближайшее окружение Шора. Они стали депутатами по спискам созданной им партии в феврале 2019 года.

Молдова
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