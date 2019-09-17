«Северный поток – 2» готов на 81%

«Газпром» уложил 1989 км газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря, строительство завершено на 81%, сообщает российский газовый монополист.
«Продолжается строительство газопровода „Северный поток — 2“. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 км газопровода — около 81% от его общей протяженности», — говорится в сообщении холдинга.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют 50% проекта.
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