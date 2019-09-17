Нефть дешевеет столь же быстро, как вчера дорожала

Мировые цены на нефть резко снизились — стоимость барреля нефти марки Brent за несколько минут упала более чем на 5%, достигнув на минимуме отметки $64,5. По сравнению с закрытием вчерашних торгов стоимость барреля Brent снизилась на 6,54%.
Схожую динамику показали и котировки нефти марки WTI — стоимость ее барреля упала до $59,28, что на 5,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Падение мировых цен на нефть последовало за их резким ростом, спровоцированным атакой йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. 16 сентября стоимость барреля Brent поднималась до $71,95, что почти на 20% превысило уровень закрытия последних торгов предыдущей недели. По итогам понедельника торги закрылись с приростом цены Brent на 14,61%.
После резкого падения во вторник нефтяные цены несколько скорректировались. К 17:00 по Киеву стоимость барреля Brent составляла $65,1, барреля WTI — $59,6.
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