В Украине сегодня очень сильный ветер

В Украине 18 сентября ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

«По данным Укргидрометцентра, по Киеву днем 18 сентября порывы ветра 15-20 м/с. По Киевской области также порывы ветра 15-20 м/с (уровень опасности желтый)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в среду такие же порывы ветра ожидаются в западных областях и на большей части территории страны.