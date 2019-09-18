Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко в очередной раз проигнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом в среду сообщила журналистам пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
«Порошенко не появился сегодня на допрос», — сказала она.
Ранее Порошенко несколько раз игнорировал допросы в Госбюро. Его адвокат Игорь Головань пояснял неявки бывшего президента, а ныне депутата Рады, работой в парламенте, командировками, нарушением процессуальных сроков при вручении повесток.
Директор Госбюро Роман Труба в связи с этим заявил, что экс-президент не является на допросы по сомнительным причинам, и подчеркнул, что Порошенко в любом случае придется ходить на допросы с января 2020 года, когда вступит в силу закон Украины об отмене депутатской неприкосновенности.
Порошенко вызван на очередные допросы в ГБР на 27 сентября и 3 октября. Бывший глава государства ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском» и по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой». Порошенко фигурирует в ряде уголовных дел, в частности о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении Кабинета министров в 2016 году при отсутствии коалиции в Верховной Раде.
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