Украинцы считают, что заседания Кабмина должны быть открытыми для СМИ

Почти 70% украинцев считают, что заседание правительства должны быть открытыми для СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в сентябре.

«67% опрошенных считают, что заседания Кабинета министров должны проводиться в открытом режиме, с доступом средств массовой информации, только 17% — в закрытом режиме, без доступа представителей средств массовой информации», — говорится в сообщении.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года.

Напомним, что 2 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что заседания правительства будут проходить без участия прессы, с журналистами будет общение по завершении и по результатам работы.