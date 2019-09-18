Гончарук проводит встречу с послами G7

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук проводит встречу с послами стран Большой семерки.

Об этом на брифинге сообщила представитель пресс-службы главы правительства Татьяна Коврига, сообщает Укринформ.

Детали об этой встрече пресс-служба обещает обнародовать позже.