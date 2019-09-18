Трамп распорядился усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился «существенно» расширить санкции против Ирана.

«Я поручил министру финансов значительно увеличить санкции против страны Ирана!» — написал Трамп в Twitter, не приводя подробностей.

Отметим, что панее США обвинили именно Тегеран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.