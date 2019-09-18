Трамп назначил нового советника вместо Болтона

Новым советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности стал Роберт О’Брайен, занимавший до сих пор пост спецпредставителя президента по ситуациям с заложниками.

О назначении О’Брайена сообщил сам Трамп.

«Я долго и много работал вместе Робертом. Он отлично поработает», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

На посту советника по национальной безопасности О’Брайен сменит Джона Болтона, которого Трамп уволил 10 сентября.