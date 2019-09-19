Нацбанк еще больше укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на четвергу, 19 сентября 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 9 копеек - до 24,66985 грн за доллар против 24,7645 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,2676 грн против 27,3053 грн накануне.