В Брюсселе начались трехсторонние консультации по газу

Представители ЕС, Украины и России начали трехсторонние консультации по газу.
Основной темой станет продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце этого года.
По данным СМИ, сначала стороны провели переговоры в узком составе.
Во встрече участвуют министр энергетики России Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Шефчович ранее говорил, что ЕК на консультациях 19 сентября будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию.
По информации источников российского ТАСС, Еврокомиссия предложит Киеву и Москве заключить новый договор на 10 лет с условием обязательной прокачки по территории Украины не менее 60 млрд кубометров газа в год.
У России иной взгляд на будущее сделки: Новак говорил, что Москва готова продлить действующий контракт на год, но не исключал и других вариантов.
Перед встречей Коболев говорил, что Украина позитивно оценивает шансы договориться с Россией по транзиту газа, а Новак рассказал о готовности к конструктивным переговорам.
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