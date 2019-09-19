Россия предложила Украине транзитный договор на короткий срок

Российская сторона предлагает Украине продлить соглашение на транзит газа на короткий срок, сообщил глава Минэнерго России. В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по газу.
Россия предложила продлить соглашение на транзит газа на Украину на короткий срок, в случае, если не будут внедрены новые требования ЕС. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
По его словам, конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, затрагивались только правовые вопросы.
В переговорах принимали участие представители России, Украины и Еврокомиссии.
Контракт на транзит российского газа «Нафтогаза» и «Газпрома» истекает 31 декабря. В начале августа источники СМИ сообщили, что Еврокомиссия предлагает Москве и Киеву заключить 10-летний контракт на транзит. При этом российская сторона предложила Украине продлить действующий контракт по транзиту газа на год.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016