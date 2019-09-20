Нацбанк еще больше укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 20 сентября, укрепил официальный курс гривны на 5 копеек - до 24,6176 грн за доллар против 24,66985 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,2443 грн против 27,2676 грн накануне.