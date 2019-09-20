В Раде сегодня презентуют проект бюджета

На заседании Верховной Рады в пятницу, 20 сентября, будет презентован проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».
Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады.
Проект Госбюджета в начале заседания представит министр финансов Оксана Маркарова.
После этого парламентарии планируют включить в повестку дня сессии президентский законопроект № 2116 «О внесении изменений в закон Украины „О Государственном бюро расследований“ относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований», а также альтернативный ему № 2116-1 авторства народных депутатов от фракции «Голос».
Кроме того, депутаты планируют принять решение по законопроектам № 1224 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период», № 1225 «О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц», № 1227 по совершенствованию некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы, № 1231 «О верификации и мониторинге государственных выплат», № 1230 «По защите прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу Украины.
Также ряд законопроектов запланированы к рассмотрению во втором чтении. Это, в частности, проект № 1085-1 по защите прав потребителей финансовых услуг, № 1053-1 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, № 1065 по совершенствованию правовой охраны географических указаний.
Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект № 1058 «О внесении изменений в закон Украины „О государственной поддержке кинематографии в Украине“ относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине» и президентский проект № 1011 по организации обороны государства.
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