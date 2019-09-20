Следующие трехсторонние консультации по газу пройдут в конце октября

Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что на трехсторонних консультациях по газу ЕС-РФ-Украина в Брюсселе удалось создать позитивную атмосферу между российским и украинским министрами экономики.
«Мы решили, что они и предприятия („Газпром“ и „Нафтогаз Украины“ — Ред.) продолжат дискуссии на двустороннем уровне, чтобы преодолеть все остающиеся трудности, которые все взаимосвязаны, и что мы возобновим наши встречи на политическом уровне в конце октября», — сказал Шефчович в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения третьего раунда консультаций по газоснабжению.
«К этому моменту, я надеюсь, мы реализуем больший прогресс», — добавил еврокомиссар.
По его словам, «надо, чтобы дело было организовано при хорошей хронологии», и нужно, чтобы украинцы проделали хорошую работу по внедрению европейских правил, разукрупнению газотранспортной системы. По убеждению Еврокомиссии, все это осуществимо.
«И мы также объяснили нашим российским партнерам, что с юридической точки зрения продление нынешнего контракта не будет возможным, потому что будут другие контрагенты, и „Нафтогаза“ уже не будет с 1 января. А действующий контракт не соответствует правилам союза. То есть надо найти новые решения. И наше предпочтение очень ясно: это должен быть контракт по транзиту», — сказал Шефчович.
При этом он в очередной раз подчеркнул важность долгосрочного контракта.
Он отметил, что эти задачи в остающиеся сроки потребуют упорного труда, конструктивного подхода, но это осуществимо.
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