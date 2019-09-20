Иностранцы уже скупили украинские ОВГЗ на 89 млрд грн

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) вырос на 1,2 млрд грн, или на 1,3%.

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, по сравнению с началом года текущий объем вложений нерезидентов в государственные бумаги вырос на 82,9 млрд грн, или в 14 раз.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов остался на уровне 11% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Напомним, что объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос всего на 1,13 млрд грн, или на 21,7%.