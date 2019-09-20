Рада сделала добровольным применение нацстандартов

Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона «О стандартизации», устанавливающий переход на добровольное применение национальных стандартов.
Законопроект 1068 во втором чтении на пленарном заседании в пятницу поддержали 291 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы не отменяем стандартны. Они остаются, но использование их будет окончательно добровольным. Все экологические нормы, нормы безопасности пищевой продукции и другие должны регулироваться законами, постановлениями и указами госорганов», — сказала заместитель комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа с трибуны парламента в пятницу.
Закон вступает в силу с 2021 года.
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