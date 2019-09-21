Уже есть депутаты, пропустившие более 90% голосований Рады

С начала работы Верховной Рады Украины IX созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований.

Об этом УНИАН сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».

Из вышеуказанных 17-ти депутатов 14 являются представителями фракции «Оппозиционная платформа — За жизниь», 2 — группы «За будущее», 1 — «Батькивщины».

Так, почти не голосовали в августе-сентябре Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), Ренат Кузьмин (3%), Вадим Столар (5%), Юрий Бойко (5%), Виктор Медведчук (5%), Юлия Левочкина (5%), Антон Яценко (6%), Григорий Суркис (6%), Тарас Козак (6%), Александр Фельдман (6%), Игорь Абрамович (6%), Анатолий Урбанский (6%), Сергей Ларин (6%), Сергей Тарута (7%), Александр Пузанов (10%), Виталий Борт (10%).

Указанные народные депутаты, как правило, присутствовали на заседаниях ВР, однако пропустили голосование без уважительных причин, таких как болезнь или командировка.

Среди лидеров парламентских фракций показатели участия в голосованиях являются следующими: Давид Арахамия («Слуга народа», 79%), Бойко (ОПЗЖ, 5%), Рабинович (ОПЗЖ, 1%), Юлия Тимошенко (ВО «Батькивщина», 23%), Артур Герасимов (ЕС, 68%), Ирина Геращенко (53%), Сергей Рахманин («Голос», 56%), Виктор Бондарь (группа «За будущее», 28%), Тарас Батенко (группа «За будущее», 58%).

Всего в августе-сентябре состоялось 15 пленарных заседаний ВР, на которых было 548 голосований.