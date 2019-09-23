Нацбанк рекордно укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 23 сентября, укрепил официальный курс гривны на 18 копеек - до 24,4326 грн за доллар против 24,6176 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,9492 грн против 27,2443 грн накануне.