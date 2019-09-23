Зеленский подписал закон об импичменте

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон «Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста».
Об этом свидетельствует статус законопроекта № 1012 на сайте парламента
«23 сентября закон возвращен с подписью президента», — отмечается там.
Как сообщалось, 10 сентября Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект № 1012, согласно которому парламент может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.
В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления.
После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. «В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада... принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента... Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады», — говорится в законопроекте.
В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.
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