Кличко инициирует увольнение своих двух заместителей

Мэр Киева Виталий Кличко попросил своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке, и намерен подать соответствующие проекты представлений на увольнение в Кабинет министров.
«Я попросил написать заявления и одного, и другого... Сейчас мы подаем документы в Кабмин», — сказал Кличко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
По словам мэра украинской столицы, сейчас обязанности Давтяна и Спасибко распределены между другими заместителями, в том числе новым советником Максимом Бахматовым, который в будущем также будет назначен его заместителем.
Кличко выразил надежду, что правительство удовлетворит кадровые его представления.
Спасибко и Давтян были назначены заместителями главы Киевской городской государственной администрации в 2016 и в 2017 годах соответственно.
Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 5 сентября Кабмин согласовал увольнение.
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