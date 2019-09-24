«Нафтогаз» в I полугодии 2019 увеличил чистую прибыль в 1,8 раза

НАК «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2019 года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза (на 11,102 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 24,704 млрд грн.

Согласно обнародованной на сайте компании консолидированной отчетности, ее доход от реализации в первом полугодии 2019 года снизился на 0,9% (на 1,174 млрд грн) — до 130,937 млрд грн, тогда как валовая прибыль увеличилась на 22,2% (на 8,45 млрд грн) — до 46,577 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.