Верховный суд Великобритании счел незаконным решение премьера приостановить работу парламента

Верховный суд Великобритании проголосовал за постановление, согласно которому решение британского премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным, сообщает телеканал Sky news.

К такому решению пришли все одиннадцать судей, участвовавшие в рассмотрении дела.

По словам председателя Верховного суда Бренды Хэйл, «решение (Бориса Джонсона — Ред.) посоветовать Ее Величеству приостановить работу парламента было неправомерным».

При этом в постановлении Верховного суда подчеркивается, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.

«Если только не существуют определенных правил работы парламента, о которых мы (судьи — Ред.) не знаем, то они могут предпринять меры для возобновления работы каждой из палат парламента», — отмечается в постановлении.

Джонсон приостановил работу британского парламента в период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС оставалось чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.