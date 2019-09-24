Европа добивается для Украины долгосрочного контракта на транзит газа

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович рассчитывает, что участники трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина добьются прогресса на следующей встрече.

«Мы надеемся продвинуться в этих дебатах во время следующего совещания, которое предусмотрено на третью неделю октября», — сказал Шефчович во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике, передает Интерфакс.

«Как вы знаете, мы стараемся найти долгосрочное решение, приемлемое для всех сторон», — отметил зампред ЕК, сообщив, что проинформировал Совет ЕС о состоявшемся в Брюсселе 19 сентября очередном раунде трехсторонних консультаций и об обеспечении надежного газоснабжения на предстоящую зиму.