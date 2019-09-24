Трамп призвал европейцев давать Украине больше денег

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что странам Европы следует оказывать больше финансовой помощи Украине.
«Я настаиваю на том, чтобы Европа тоже должна выделять деньги Украине. Почему только США выделяют средства?» — спросил Трамп, беседуя с журналистами «на полях» Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Трамп заявил, что больше помощи Украине должны оказывать «Германия, Франция и другие страны», цитирует его Интерфакс.
Президент США также в очередной раз сообщил, что в конце июля у него состоялся «превосходный» телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого он не оказывал на него никакого давления.
«Когда вы увидите стенограмму разговора, которую, я предполагаю, вы увидите в определенный момент, вы поймете, что этот телефонный разговор был превосходным, он просто не мог быть лучше. И даже украинская сторона опубликовала заявление, что это был прекрасный разговор, и не оказывалось никакого давления», — сказал он.
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