Зеленский встретился с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский «на полях» Генеральной ассамблеи ООН встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях ГА ООН-2019. Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября. Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО», — написал Зеленский в своем аккаунте в Твиттер во вторник вечером по киевскому времени.