Миссия МВФ довольна проектом госбюджета на 2020 год

Руководитель Миссии МВФ в Украине Рон ван Роден положительно оценил разработанный проект госбюджета на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«Руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден... положительно оценил разработанный проект государственного бюджета на 2020 год и выразил надежду на то, что Верховная Рада Украины поддержит этот проект. Представитель МВФ также заверил в дальнейшем сотрудничестве и предоставлении необходимых консалтинговых услуг», — отмечается в сообщении.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился 24 сентября с руководителем Миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом и обсудил с ним перспективы партнерства для реализации реформ.

20 сентября руководитель Миссии МВФ в Украине встречался с президентом Владимиром Зеленским.