Минфин разместил облигаций внутреннего госзайма еще на 13 миллиардов

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 13,2 миллиардов гривен, большинство этих облигаций имеют срок обращения свыше 5 лет.

Результаты аукциона появились на сайте Минфина.

Отмечается, что облигации сроком обращения 1981 день (5,4 года) продали на общую сумму 12,9 млрд гривен. Процентные ставки по этим ценным бумагам удалось уменьшить до 15,84% годовых.

Также продали облигации сроком на 2,2 года с процентными ставками 17,25% годовых на общую сумму 229,15 млн гривен. Кроме этого, продали облигации сроком обращения 147 и 329 дней.