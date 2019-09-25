Сегодня в Украине потеплеет

В Украине в среду, 25 сентября, до 18 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«25 сентября в Украине переменная облачность. Без осадков, только на Прикарпатье и Закарпатье дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 13-18° тепла, в западных областях и в южной части 16-21°», — отмечается в сообщении.

В Киеве 25 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 13-18° тепла.

В Киевской области также облачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 13-18° тепла.