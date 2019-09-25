Нацбанк продолжает ревальвацию гривны

Национальный банк Украины на среду, 25 сентября 2019 года, укрепил официальный курс гривны еще на 12 копеек - до 24,2095 грн за доллар против 24,327 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,6377 грн против 26,7234 грн накануне.