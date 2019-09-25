Зеленский рассказал, кто может оказывать на него давление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не давил на него во время июльского разговора, потому что на него может давить только один человек в мире.

«На меня никто не может давить, поскольку я президент независимой страны. На меня давить может только один человек. На меня давить может только мой сын, которому 6 лет», — сказал президент в Нью-Йорке в комментарии каналу «Россия 24».

Он также ответил на вопрос, будет ли он что-то просить у Трампа.

«Еще раз могу сказать. Ми можем говорить про поддержку. А про „просить“ — это точно не про Украину. Украина — новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь», — заявил Зеленский.

Отвечая на вопрос, хочет ли он расширить «нормандский формат» и пригласить США или Великобританию, Зеленский сказал, что сейчас начинается работа в формате четырех стран, а что будет дальше, — будет видно.

Зеленский отвечал на вопросы на ходу. Все свои реплики президент Украины говорил либо на украинском, либо начинал на украинском, а дальше продолжал на русском.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о расследовании по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа. Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

Демократы инициировали процедуру импичмента Трампа за его звонок Зеленскому.