В Украине дожди, но еще тепло

В четверг, 26 сентября, в большинстве регионов Украины синоптики прогнозируют дождливую погоду. На юге и востоке переменная облачность, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.
Сильные дожди ожидаются в западных, северных, центральных регионах и Одесской области. Минимальная температура на западе составит +16°, на севере похолодает до +14°. В центральных регионах столбики термометров покажут 12°... 17°тепла.
На остальной территории страны синоптики прогнозируют переменно-облачную погоду. Днем температура сохранится на уровне +15° ... +19°, однако ночью столбики термометров местами опустятся до +2°.
В Киеве в этот день ожидается переменно-облачная погода, температура воздуха — от 12 до 14° тепла.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016