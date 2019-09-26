Дата встречи в «нормандском формате» пока не согласована

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата встречи глав государств и правительств стран «нормандского формата» пока не согласована.
«Мы говорили с госпожой Меркель (на встрече 24 сентября в Нью-Йорке — Ред.) по поводу даты. Дату мы ждем. Дата, к сожалению, пока не согласована», — сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.
Он также рассказал, что в случае отсутствия прогресса в работе «нормандского формата» намерен призывать присоединиться к нему как США и президента Дональда Трампа, так и другие государства и их лидеров.
«Я обращался, неоднократно, к США. И первый раз, лично, не по телефону, к президенту Трампу, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем: прекращения войны и возвращения всех наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ожидаем встречу в „нормандском формате“, он присоединился. Сейчас нам нужно, первый раз в моей политической жизни, встретится в том формате, который есть. Если он не будет работать, не будет двигаться, да, мы будем привлекать, и не только Америку», — сказал он журналистам.
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