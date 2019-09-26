Зеленский был удивлен публикацией его разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.

«Мы же с вами читали, что они хотят опубликовать. Я просто думал, что они опубликуют свою часть», — признался Зеленский в беседе с журналистами после встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Журналисты поинтересовались у Зеленского, советовался ли Трамп с ним перед тем, как опубликовать расшифровку беседы. Зеленский ответил, что никаких разговоров у него с Трампом пред этим не было. «Это была моя первая встреча с Трампом», — добавил он.

На уточняющий вопрос журналистов, давал ли Киев разрешение на публикацию стенограммы, Зеленский ответил: «Да я не против». В то же время он признался, что не знает формат подобных процедур, и должно ли быть в таких случаях письменное разрешение.

Зеленский добавил, что иногда расшифровки телефонных звонков «между президентами независимых государств не должны публиковаться». «Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я этого совсем не боюсь», — заметил Зеленский.

Напомним, что Белый дом накануне опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля. Поводом для такого шага послужили подозрения, что американский президент давил на своего украинского коллегу в своих политических интересах, призывая активизировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США и соперника Трампа по предвыборной гонке 2020 года Джозефа Байдена.