Председатель комитета ВР по вопросам финансов Гетманцев ранее пытался стать судьей КАС, - СМИ

В СМИ появился документ, из которого следует, что председатель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в 2017 году претендовал на должность судьи Кассационного административного суда. Но Высшая квалификационная комиссия судей отказала Гетманцеву из-за попытки фальсификации и сокрытия данных о себе. Об этом сообщает 24 канал.
Как свидетельствует документ, основанием для отказа Гетманцеву стал ряд фактов, выявленных на тот момент Общественным советом добродетели.
Во-первых, совет установил, что Гетманцев был учредителем предприятия TOB «M.C.Л.», по которому есть «выводы правоохранительных органов о содействии терроризму». А именно — СБУ осуществляло досудебное расследование в уголовном производстве по факту финансирования терроризма неустановленными должностными лицами TOB «M.C.Л.».
Во-вторых, на предприятии, совладельцем которого является Гетманцев, были обнаружены непрозрачные механизмы для обхода санкций и неуплаты налогов.
В-третьих, Гетманцев был помощником-консультантом народного депутата от Партии регионов Владимира Сивковича, который находится в розыске по подозрению в силовом разгоне участников Евромайдана 30 ноября 2013 года.
В-четвертых, Гетманцев был основателем TOB «Юримекс», где владел более чем 50%. И это ООО является источником значительных доходов.
Как указывается в заключении Высшей квалификационной комиссии судей кандидат на должность судьи Кассационного административного суда Данил Гетманцев не принял мер для устранения этих рисков или их опровержения. Чем продемонстрировал приоритет собственных интересов над интересами авторитета суда и Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016