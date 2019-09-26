Миссия МВФ покидает Украину

Миссия Международного валютного фонда сегодня, 26 сентября, завершает свою работу в Украине, а завтра ожидается заявление по итогам ее работы в стране.
Об этом сообщили в украинском представительстве МВФ.
«Сегодня заключительный день работы миссии. Заявление по итогам работы ожидается завтра», — сообщили в украинском представительстве МВФ.
Напомним, что миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев во второй декаде сентября для обсуждения вопросов сотрудничества.
В начале июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Торонто с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном заявлял, что сотрудничество с Международным валютным фондом остается приоритетом для украинской власти.
В Нацбанке заявляли, что Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму 5-10 млрд долларов. Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам НБУ, может поступить до конца 2019 года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 млрд долларов.
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