В Минфине уверяют, что переговоры с МВФ находятся в активной стадии

Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом находятся в активной стадии, и повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября.
Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Украины, опубликованном на его официальном сайте.
«Миссия МВФ под председательством Рона Ван Рудена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии», - говорится в документе.
В Минфине напомнили, что на сегодня остается в силе 14-месячная программа Stand-by, которая была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности в Украине в период президентских и парламентских выборов.
В заявлении говорится, что за время своего пребывания в Киеве сентябрьская миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.
«Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября», - отмечается в заявлении.
Ранее в украинском представительстве МВФ сообщили, что сегодня заключительный день работы миссии, и заявление по ее итогам ожидается завтра, 27 сентября.
В представительстве не стали комментировать публикации в СМИ о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности с представителями миссии относительно новой программы из-за ситуации вокруг «ПриватБанка», возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.
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