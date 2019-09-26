Конец месяца порадует украинцев теплом

В Украине в пятницу, 27 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных регионах дожди. Днем воздух прогреется до 14-19° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«27 сентября облачно с прояснениями. Ночью в северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в южной части небольшой дождь, ночью в Карпатском регионе умеренные, на Одесчине значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

Температура ночью составит 6-11°, в восточных областях 2-7° тепла, на Луганщине на поверхности грунта заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, на Закарпатье до 21°.

В выходные, 28-29 сентября, в Украине сохранится переменная облачность. 28 сентября ночью на Волыни, Ривненщине и Львовщине, днем в западных и местами северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

29 сентября временами дожди, ночью в южной и восточной части, днем в западных областях без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 28 сентября составит 5-10° тепла, на юге и западе, 29 сентября в Украине 8-13°, на Одесчине до 16°; днем 15-20°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 18-23°.

30 сентября ночью в восточных областях Украины ожидаются небольшие, днем в западных областях умеренные дожди, на остальной территории без осадков. 1 октября небольшие дожди, днем в западных областях без осадков.

В то же время синоптики прогнозируют в понедельник повышение температуры воздуха.

«Температура ночью 8-14°; днем 18-24°, 1 октября в западных, северных и центральных областях 13-19°», — отмечается в сообщении.

В Киеве и Киевской области в пятницу, 27 сентября, облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 8-10°, днем 15-17°; по области ночью 6-11°, днем 14-19°.

В течение 28-29 сентября в Киеве сохранится переменная облачность. 28 сентября ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; 29 сентября временами дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 28 сентября 5-10° тепла, 29 сентября 8-13°; днем 15-20°.

30 сентября в столице без осадков, 1 октября — небольшой дождь. Температура ночью 8-13°; днем 30 сентября 19-24°, 1 октября 13-18°.