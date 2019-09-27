Нацбанк перестал укреплять гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 27 сентября, снизил официальный курс гривны на 6 копеек – до 24,1869 грн за доллар против 24,1202 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,4557 грн против 26,4888 грн накануне.