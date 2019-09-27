Минфин намерен в дальнейшем выпускать только гривневые гособлигации

Министерство финансов планирует в будущем выпускать облигации внутреннего государственного займа, номинированные только в гривне.
Об этом на Украинском финансовом форуме в Киеве заявил заместитель министра финансов Юрий Буца, передает Liga.net.
«В 2017 году гривневые заимствования были только 32 млрд грн, сейчас это 194 млрд грн. Долларовые заимствования примерно на таком же уровне, как в прошлом году. Фактически мы не можем уменьшить долларовые заимствования только потому, что банки не имеют альтернативных источников, куда разместить ликвидность», — сказал он.
По его словам, в этом году Минфин выпускает меньше ОВГЗ, номинированных в евро.
«На будущее наша цель перейти исключительно на гривневые заимствования на локальном рынке. 50% потребностей на этот год мы профинансировали за счет гривны», — подчеркнул Буца.
Он добавил, что увеличение гривневой компоненты в госдолге позволяет снизить один из ключевых рисков — девальвации нацвалюты, которая приводит к росту соотношения долга к ВВП, как это было в 2014 году.
Напомним, что портфель облигаций внутреннего госзайма в собственности иностранных инвесторов на 26 сентября достиг 97 миллиардов гривен.
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