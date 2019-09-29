Трамп снова в свое оправдание сослался на слова Зеленского

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление об отсутствии давления на него со стороны американского коллеги в телефонном разговоре 25 июля, должно положить конец очередной, как он это называет, «Охоте на ведьм».
«Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал „Фейковым Новостям“, в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должно само по себе положить конец новой и последней „Охоте на ведьм“. Другие уже превратились в прах!», — написал он в своем Twitter.
Трамп также подчеркнул, что жалоба сотрудника ЦРУ на телефонный разговор его с Зеленским 25 июля «полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины».
Напомним, что 24 сентября председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной тому послужила публикация газеты The Washington Post о разговоре американского президента с Зеленским. Как сообщили источники издания, во время беседы Трамп оказывал на украинского президента давление, обещая возобновить военную помощь, если тот начнет расследование против Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена, который является соперником Трампа по предвыборной гонке 2020 года.
На фоне сложившейся ситуации администрация президента США обнародовала стенограмму разговора лидеров двух стран. Однако как заявила Пелоси, публикация расшифровки не изменила отношения демократов к действиям Трампа. Она добавила, что процедура импичмента будет продолжена.
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