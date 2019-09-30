Нацбанк еще больше укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 30 сентября, укрепил официальный курс гривны на 10 копеек - до 24,0828 грн за доллар против 24,1869 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,3345 грн против 26,4557 грн накануне.