Украина накопила более 20 миллиардов кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) увеличились в 2,3 раза — до 20,298 млрд куб. м.

Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Украины — госкомпания «Укртрансгаз».

По состоянию на 28 сентября запасы газа в ПХГ на 26,3% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. При этом украинские газовые хранилища заполнены на 65%.

По данным компании, 28 сентября в хранилища было закачано 63,73 млн куб. м газа.

Напомним, что к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина имела 17,2 млрд кубометров газа, что было рекордным показателем за последние шесть лет.