Кабмин одобрил законопроект о легализации в Украине игорного бизнеса

Кабинет министров Украины на заседании 29 сентября одобрил проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, сообщается на официальном сайте украинского правительства.

Законопроект предусматривает, что «азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам».

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках детенизации экономики поручил правительству и парламентскому большинству разработать и до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации в стране игорного бизнеса и добычи янтаря.