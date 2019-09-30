Саакашвили собирается в ближайшие месяцы вернуться в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшие месяцы вернется на родину, чтобы «приостановить разрушение и уничтожение страны».
«В ближайшие месяцы я собираюсь приехать в Грузию. Тут нет ничего секретного. Конечно, я в Украине хорошо себя чувствую, однако, когда теряешь родину, не до этого. Я сейчас нахожусь в Одессе, и каждый второй человек, который встречает меня на улице, просит меня стать мэром. Я тут являюсь лидером опросов. Люди просят, предлагают, но это одна тема», — сказал Саакашвили в интервью грузинскому телеканалу «Мтавари архи». «Мы в Грузии должны восстановить грузинскую государственность, приостановить разрушение и уничтожение Грузии. Конечно же, я в этом приму участие и через несколько месяцев приеду в Грузию».
Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него были возбуждены четыре уголовных дела, а после вынесли несколько приговоров.
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