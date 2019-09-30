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В США заканчиваются ресурсы для роста добычи сланцевой нефти

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В США заканчиваются ресурсы для роста добычи сланцевой нефти

Объем добычи нефти в США по итогам первых шести месяцев 2019 года увеличился менее чем на 1%, тогда как в первом полугодии предыдущего года прирост составил почти 7%, сообщает Wall Street Journal, называя причиной замедления проблемы компаний, ведущих добычу сланцевой нефти.

По данным экспертов, добыча сланцевой нефти на ранее пробуренных скважинах сокращается по мере их старения, а новые дают меньше нефти, чем их предшественники. WSJ отмечает, что пробуренные в 2019 году скважины в течение первых пяти месяцев выдавали в среднем 82 тыс. барр., что на 12% меньше показателя за аналогичный период 2018 года и на 16% меньше, чем в 2017 году. Среднесуточный объем добычи на новой скважине в июне 2019 года составил 496,6 барр., что на 11% меньше, чем в июне прошлого года (557,22 барр.).

В связи с сокращением отдачи скважин компаниям приходится вкладывать больше усилий и средств в бурение новых, а многим мелким и средним компаниям это дается непросто. Особенно в условиях, когда мировые цены на нефть продолжают колебаться в районе $60 за барр.

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По оценке одного из экспертов, в 2020 году объем добычи сланцевой нефти в США вырастет (при цене в $62 за баррель) лишь на 480 тыс. барр./сутки (сейчас он составляет около 8 млн барр./сутки). И даже повышение цены на $10 увеличит добычу лишь еще на 200 тыс. барр., что заметно меньше, чем в 2018 году.

США, нефть
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