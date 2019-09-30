В Кремле готовы обсуждать публикацию разговоров Путина и Трампа

Публикация разговоров лидеров государств возможна при согласии обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

Так он прокомментировал заявление председателя комитета палаты представителей США по разведке Адама Шиффа о том, что Конгресс намерен получить доступ к содержанию телефонных переговоров лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Песков отметил, что, согласно дипломатической практике, публиковать разговоры можно только при согласовании двух сторон, и в целом она подобного не подразумевает. «Если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать», — добавил он.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.

Напомним, что в середине сентября газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что во время телефонного разговора Трамп требовал от Зеленского инициировать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена — своего политического конкурента. В обмен американский президент, по версии СМИ, мог предложить оказать военную помощь Украине.

Соответствующую жалобу на президента США подал сотрудник американских спецслужб. Конгресс опубликовал жалобу, в которой осведомитель заявил, что Трамп использует свои полномочия для того, чтобы добиться вмешательства другого государства в американские президентские выборы 2020 года.

В связи со скандалом Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Сам президент Украины отмечал, что публикация полной стенограммы была для него неожиданностью, так как он согласия на обнародование своих слов не давал.

В связи со скандалом палата представителей запустила процедуру импичмента Трампа. При этом в конгрессе заявили, что планируют получить доступ к переговорам Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими главами государств.